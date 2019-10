MENINGITE : 126 cas enregistrés dans 3 wilayas

Les wilayas de Jijel, Batna et El Oued ont enregistré 126 cas de méningite "virale", une infection bénigne qui "ne requiert pas de traitement spécifique", selon un bilan fourni ce jeudi par le ministère de la santé et de la population. "Depuis le 1er octobre 2019 à ce jour, des cas de méningite ont été notifiés au niveau de trois wilayas: El Oued avec 84 cas déclarés et 18 cas toujours hospitalisés, Batna avec 12 cas déclarés et 05 cas toujours hospitalisés, ainsi que Jijel avec 30 cas déclarés et 35 cas hospitalisés de septembre au 10 octobre 2019", a précisé la même source. Le ministère de la santé et de la population ajoute que "le diagnostic microbiologique des cas déclarés a montré qu’il s’agit de méningites virales". Causées par de nombreux virus très différents les uns des autres, "ces infections sont, le plus souvent, bénignes et ne requièrent pas de traitement spécifique, contrairement aux méningites bactériennes", a expliqué le ministère. Il a souligné, à ce titre, que ces méningites virales, de caractère saisonnier, "guérissent en une semaine environ et peuvent ne pas nécessiter d’hospitalisation sauf si l'infection conduit à des symptômes importants ou s'il s'agit d'un nourrisson".