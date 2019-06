MENACE D’EFFONDREMENT DE BATISSES DESAFFECTEES : Les habitants lancent un appel de détresse à Bir El-Djir

Après avoir usé de tous les recours que leur confère la loi, des habitants de la ferme Achaba Hanifi de la cité CNL en plein cœur de la ville de Bir El Djir, domiciliés dans les abords immédiats d'une ancienne ferme coloniale vétuste désaffectée, menaçant de s'effondrer à tout moment, se sont rapprochés du quotidien’ Réflexion’’ . « Ces habitations en ruine, dans une dégradation très avancée, qui risquent de s'affaisser à tout moment, est une véritable menace pour nous autres habitants, les passants et les automobilistes. Nous vivons dans la crainte d'être surpris par un brusque effondrement des toitures de nos habitations vétustes. Nous interpellons une fois de plus le wali pour exhorter les responsables concernés à procéder à sa démolition, ont déclaré avec une pointe de dépit nos interlocuteurs, qui ont-ils fait remarquer « ont toujours en mémoire le drame qui s'est produit à proximité de cet immeuble en ruine, une année auparavant, lors d'un effondrement d'une habitation, ayant coûté la vie à une femme, provoqué par des travaux de fondation qu'a effectué un promoteur immobilier sur une assiette mitoyenne ». Toujours est-il que la place mythique du prestigieux haï du CNL les Millénium végète dans la désuétude la plus exécrable. Cernée partiellement par des villas de fortunes de ce prestigieux lieu de résidence, privée ou des immeubles relevant de la promotion immobilière sont érigés tout aux alentours de ces habitations désaffectées des 06 familles qui occupent ces anciennes maisons coloniales de cette ancienne ferme depuis des années, sont confrontés aux différents dangers d'effondrement à tout moment, vivent le cauchemar au quotidien.