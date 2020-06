MEMBRES NOMMES AU TITRE DU TIERS PRESIDENTIEL : Le Conseil de la nation valide la qualité des nouveaux membres

Le Conseil de la Nation a tenu, lundi, une séance plénière consacrée à la validation de la qualité de membre de quinze (15) nouveaux membres nommés récemment au titre du tiers présidentiel par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Présidée par Salah Goudjil, président par intérim du Conseil en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Basma Azouar, la plénière a vu l'adoption à l'unanimité du rapport de la Commission des Affaires juridiques, administratives, des droits de l'Homme, de l'organisation locale, de l'aménagement du territoire et du découpage territorial sur la validation de la qualité de membre de quinze (15) nouveaux sénateurs nommés au titre du tiers présidentiel. Le rapport est présenté devant les membres du Conseil pour adoption conformément aux dispositions de la Constitution et du règlement intérieur de la haute chambre du Parlement. Pour rappel, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune avait signé deux décrets présidentiels par lesquels il a désigné 15 membres du tiers présidentiel au Conseil de la Nation. Par ailleurs, la plénière a également vu l'adoption de la liste nominative des vice-présidents du conseil de la Nation formant le bureau du Conseil au titre du renouvellement annuel 2020, et ce suivant les propositions des groupes parlementaires.