MELLAKOU (TIARET) : Saisie de 3405 paquets de cigarettes et de produits de "chicha"

Les éléments de la gendarmerie nationale de la brigade de la commune de Mellakou, à 16 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret, lors d'un barrage dressé au niveau du chemin reliant cette commune à une autre localité, ont arrêté une voiture. Après le contrôle d’identité et d'affiliation des occupants el la fouille de la voiture en question , les gendarmes ont découvert un grand lot de cigarettes et de tabac et même des produits destinés à la confection de "Chicha", lit-on dans un communiqué de la presse adressé à notre rédaction par les services de communication, relevant du groupement territorial de la gendarmerie nationale de la wilaya de Tiaret .Le communiqué précise que la quantité saisie est estimée à 3.335 paquets de cigarettes toutes qualités,40 unités de tabac à chiquer,10 paquets de produit de "Chicha". Notons que les produits saisis ont été remis aux services de la direction des domaines, lit-on toujours dans le communiqué.