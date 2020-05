MEILLEURE PRISE EN CHARGE A LA MATERNITE DE L'EHU D'ORAN : Plus de 1446 accouchements dont 730 par césarienne

La maternité de l’EHU d’Oran, qui s’est réorganisée pour lutter contre le Covid-19, a accueilli jusque-là 5 cas suspects dont 2 patientes évacuées à partir de la wilaya de Tiaret, a indiqué un communiqué de cet hôpital précisant que ces cas se sont avérés négatifs et qu’après avoir bénéficié des soins médicaux et chirurgicaux nécessaires, ils ont pu quitter le service. L’activité du service gynécologie-obstétrique se poursuit avec la même densité que les jours ordinaires, mais face à une situation sanitaire exceptionnelle et depuis le début de la pandémie, un circuit spécifique a été mis en place pour séparer les femmes présentant des symptômes du Covid-19.Le service s’est dès le départ préparé pour assurer à la fois la prise en charge croissante des patientes non-Covid et le traitement des patientes potentiellement atteintes ou portant le virus. «Toute femme qui arrive à la maternité doit passer tout d’abord par la consultation pré-tri où une série de questions lui sera posée par un médecin spécialiste, pour permettre le repérage et l’orientation des patientes, atteintes ou pas, vers les différents points de prises en charge et de soins», note-t-on dans ce communiqué. Si le médecin de pré-tri constate qu’une patiente présente des symptômes du Covid-19, elle sera aussitôt orientée vers l’aile dédiée aux cas suspects, ou potentiellement porteurs du virus. Cette aile est composée de 5 chambres d’hospitalisation, une salle d’opérations, une salle d’accouchement ainsi qu’une unité de consultation spécial Covid-19. «Dans le cas où la patiente admise ne représente aucun symptôme, elle prendra un autre parcours de soin qui est absolument séparé et éloigné de celui consacré au Covid-19», rassure-t-on. Enfin, pour illustrer l’intensité de l’activité dans ce service, des statistiques couvrant la période allant du 1er janvier au 31 mars ont été communiquées. On apprend ainsi que l’équipe présidée par le Professeur Boucherit a réalisé plus de 1446 accouchements dont 730 par césarienne. Le nombre d’interventions chirurgicales durant la même période a atteint 910. Le service a admis globalement plus de 4906 patientes, effectué 7325 consultations spécialisées et enregistré plus de 270 cas d’évacuations provenant d’autres régions.