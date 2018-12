MEILLEUR FILM DE SENSIBILISATION CONTRE LA DROGUE : La DGSN remporte le premier prix

L'Algérie a remporté, récemment, le prix du meilleur film de sensibilisation sur la lutte contre la drogue, dans le cadre du concours des films et messages de sensibilisation, organisé par le Conseil des ministres arabes de l'Intérieur (CMAI), a indiqué un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). Cette distinction est intervenue en marge de la participation d'une délégation de la police algérienne aux travaux du 42ème Congrès des dirigeants de la police et de la sécurité arabes, tenu à Tunis (Tunisie). Cette rencontre vise à examiner et débattre des différentes questions liées au renforcement de la sécurité des sociétés arabes et à la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, dont la cybercriminalité. Le Secrétaire général du CMAI, Mohamed Benali Kouman a remis le premier prix au directeur de la santé, de l'action sociale et des sports, président de la délégation algérienne, prenant part à ce congrès en sa qualité de représentant du Directeur général de la Sûreté nationale, le colonel Mustapha El Habiri. "Cette distinction est un message d'estime et de reconnaissance aux efforts déployés par la police algérienne en matière de sensibilisation de la société aux différents fléaux sociaux", a souligné le communiqué.