MEGHILA (TIARET) : Saisie de 2 quintaux de viande blanche impropre à la consommation

Agissant sur informations faisant part de l’écoulement de viande blanche, dans des conditions critiques; au niveau de plusieurs commerces, les éléments de la gendarmerie nationale de la brigade de la commune de Meghila, à 54 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret et après de profondes investigations, ont arrêté une personne à bord d'un camion qui s'appauvrissait aux normes élémentaires de la commercialisation. Tout à signaler que ce camion ne disposait d'aucune cage frigorifique et à cela s'ajoute l'inexistence d'aucune authentique documentation justifiant son activité commerciale. Le contrôle de l’intérieur du camion, a permis la découverte de 2 quintaux de viande blanche destinée à être commercialisée. Cette saisie de poulets, soit une quantité de 2 quintaux ; a été présentée aux services de l'inspection vétérinaires qui ont confirmé qu'elle est impropre à la consommation et ayant fait objet de destination vers l’incinérateur, lit-on dans un communiqué, adressé à notre rédaction, par les services de communication ,relevant du groupement territorial de la gendarmerie nationale de la wilaya de Tiaret .Le communiqué indique que l’enquête est toujours en cours.