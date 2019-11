MEDROUSSA (TIARET) : Saisie de deux fusils de fabrication artisanale

Lors d'un barrage de contrôle et d'orientation, dressé au niveau du tronçon reliant la commune de Medroussa à celle de Mellakou, à quelque 25 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret, les éléments de la brigade de gendarmerie nationale de Medroussa, ont arrêté une voiture de marque "Toyota Hilux" à son bord 2 personnes. Après un contrôle méticuleux, les gendarmes ont mis la main sur 2 fusils de fabrication artisanale qui étaient bien dissimulée sous la banquette, lit-on dans un communiqué de presse adressé à notre rédaction par les services d'information et de communication, relevant du groupement territorial de la gendarmerie nationale de la wilaya de Tiaret .En effet, selon les aveux des 2 personnes qui se trouvaient dans le véhicule en question, ces 2 fusils sont la propriété de 2 autres résidents à Takhemaret , et qu'ils devaient remettre à une personne originaire de la localité de Sidi-Oudhah et ce pour la préparation des festivités du 1er novembre. Interrogés sur l'origine de ces 2 fusils, les 2 personnes ont avoué que ces 2 armes sont de fabrication artisanale, fabriqués au niveau d'un atelier implanté dans la commune de Tizi, relevant de la wilaya de Mascara. Auditionnés sur P.V, les 2 personnes ont été relâchées et les 2 fusils ont été saisis, précise le communiqué de presse, adressé à notre rédaction ce mercredi 6 novembre 2019.