MEDROUSSA (TIARET) : Les habitants d'Ain-Guetta et Assaylia ferment la RN14

Ces contestataires ont eu recours aux pneus qu'ils ont brûlés ainsi qu’aux grosses pierres, bloquant tout accès et paralysant la circulation routière au niveau de ce tronçon qui connait un "robuste" trafic routier, apprend-on auprès de nos sources sur les lieux. Les sources ajoutent que les usagers de cette route ont trouvé beaucoup de peine et ont été contraints à faire des détours très gênants et coûteux. Concernant les préoccupations des habitants de la localité d'Ain-guetta, située à 3 km du chef-lieu de commune de Medroussa, elles se résument au raccordement à la canalisation de gaz, au regroupement d'habitations rurales et aussi les travaux de réfection du mur d'une école qui menace effondrement , jugé comme un risque menaçant la vie des élèves, ainsi que l’aménagement urbain de cette localité qui récence plus de 2.000 familles, ainsi que les mêmes préoccupations : à savoir le raccordement au gaz et la réalisation de l’aménagement urbain ,étaient au menu des revendications des habitants de la localité de "Assaylia". Devant le mécontentement des citoyens, une source responsable, nous dira, que les projets de raccordement au gaz, ont été inscrits dans des programmes sectoriels et la mise en œuvre de ces projets, fait l’objet de quelques procédures administratives fonctionnelles avec la réalisation du projet de fibre optique qui touchera toute la région et particulièrement l'annexe communale qui sera dotée de fibre optique, Notons cette annexe communale est implantée au niveau de cette localité d'Ain-Guetta, ce qui épargnera à ses habitants de tout déplacement au chef-lieu de commune. Dans le même cadre, l'on apprend que le chef de daïra et le maire de Medroussa, ont été très surpris de voir les habitants bloquer la route, après que ces 2 responsables les ont accueillis au sein de leurs bureaux, la semaine dernière et se sont entendus de revoir en temps opportun leurs préoccupations. Cependant, l'ire des citoyens se confondant avec le ton des fausses promesses a brouillé toutes les pistes et a généré un autre sens de conception de feuille de route qui trouve des difficultés eu égard au déficit de communication qui régit l'espace entre les citoyens et les responsables.