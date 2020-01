MEDROUSSA (TIARET) : Des citoyens de Mellakou observent un sit-in devant la daïra

Dans le même contexte, ces citoyens, représentant une fraction de la société civile, revendiquent une réelle participation à la gestion de la collectivité eu égard au déficit criard que vit la commune en développement économique, et aussi l'affichage de la liste des 20 logements ruraux avec l'ouverture d'une enquête approfondie sur les réels bénéficiaires du couffin de Ramadan. A cela s'ajoutent d'autres revendications dont la réalisation de terrains sportifs combinés, ainsi que l’élargissement de la structure de la polyclinique qui connait un fort engouement avec des prestations réduites, comme mentionné dans un communiqué qui nous a été remis et signé par les soins du représentant du conseil consultatif de la société civile de Mellakou. Il est à signaler que ces citoyens contestataires ont été reçus par le chef de daïra, qui leur a promis que leurs préoccupations seront satisfaites. Par ailleurs, les habitants du douar "Assaylia" se sont rassemblés devant l'annexe communale d'Ain-el-Guetta, revendiquant l'alimentation en gaz de ville ainsi que l'inscription d'un projet relatif à l’aménagement urbain de leur douar qui connait actuellement une grande expansion et a été délaissé depuis longtemps. Et observant un cachet de contestation pacifique, ces 50 familles du douar "Assaylia" ont été reçus par le même chef de daïra qui leur aurait promis de saisir le wali pour la concrétisation de leurs préoccupations .Pour simple rappel, la daïra de Medroussa recense 3 communes: Medroussa (ex-Louhou), Mellakou et Sidi-Bakhti, qui viennent accueillir le nouvel an sur fond de contestations.