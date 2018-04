MEDJADJI KADER, PRESIDENT DE L’OFFICE DU TOURISME D’ORAN A REFLEXION : ‘’Oran dispose du plus grand parc hôtelier d'Algérie’’ En marge d'une rencontre régionale qu'organise le C.E.T club des chefs d’entreprises notaires et investisseurs qui s’organise aujourd’hui à l’hôtel le Sheraton en étroite collaboration avec l’APW d’Oran sous le thème » Problème du Foncier et de l’investissement » , Medjadji Kader qui est en même temps cadre hôtelier à Oran ,propriétaire de l’hôtel Windsor a répondu à Réflexion en brossant un état des lieux du secteur. Cadre supérieur du secteur du tourisme durant de nombreuses années a été élu à l’unanimité au poste de Président de l’Office national du tourisme de la ville d’Oran en 2014.Durant la même année lors d’une rencontre avec l’ex ministre du tourisme M Noui qui était en visite au salon des expositions du tourisme qui s’est tenue au CCO d’Oran , le ministre en charge du secteur a annoncé la révision du statut de l'Office national du tourisme (ONT), afin que cette structure puisse jouer "pleinement son rôle" dans la construction et la promotion de la destination Algérie.



Réflexion: Pouvez-vous nous rappeler les dernières mesures prises par les pouvoirs publics pour encourager le développement du tourisme en Algérie ?

Medjadji Kader: Depuis la mise en place de la stratégie de développement du tourisme (schéma directeur d’aménagement touristique), nous mettons en place des mesures destinées à stimuler la demande nationale. Elles viennent s’ajouter à neuf autres introduites dans la LFC 2009.

Qu’est-il fait pour améliorer les infrastructures d’accueil?

Le patrimoine hôtelier de la wilaya d'Oran se compose de 154 établissements en exploitation offrant quelque 22 000 lits- dont certains portent le label de chaînes lits Internationales comme Accord, Starwood, Vandom ou Best Western - et ont été réceptionnés, déjà et pas moins de 46 autres hôtels, dont 16 connaissent un état d'avancement des travaux de construction proche de 60%.- hissent la capitale de l'Ouest au rang de wilaya la mieux nantie en infrastructures hôtelières sur le territoire national.

La formation dans le domaine du tourisme vous paraît-elle d’un bon niveau ou souffrez-vous d’un problème de ressources humaines?

Le problème existe. Les responsables en haut niveau doivent prendre en charge la question des ressources humaines car c’est la pierre angulaire du développement du secteur. C’est elle qui donnera toute sa consistance au plan qualité. Ils doivent renforcer la formation de base ainsi que la formation continue de ceux qui sont déjà en activité afin de disposer d’un nombre important de professionnels de qualité.

Devenir une destination phare en Méditerranée

Comment développer un tourisme respectueux de l’environnement?

Nous tenons énormément au tourisme environnemental. Il existe des niches en éco tourisme au niveau des différents parcs naturels, mais il faut veiller à la préservation des ressources naturelles pour les générations futures…

Comment l’Algérie peut-elle accroître ses parts de marché en Méditerranée?

Nous voulons un positionnement sur le marché émetteur en Méditerranée. Le tourisme domestique est une véritable base et assise pour développer notre destination touristique. Encourager le tourisme chez l’habitant. L'avenir du commerce méditerranéen passe par le Sud et l'Est. Il faut encourager toutes les formes d’hébergement y compris le tourisme chez l’habitant.

Réflexion : Qu’en est –il du bureau de l’office d’Oran ?

Le bureau exécutif de cet office, statutairement, élu par la corporation n'est toujours pas récipiendaire des clés du siège de l'enseigne chargée de la promotion et de l'image du produit touristique «Oran». Et pourtant, les Jeux méditerranéens 2021 frappent déjà aux portes de la capitale de l'ouest algérien. Un événement planétaire, dans lequel l'Office du Tourisme détient un rôle stratégique d'accueil et d'accompagnement auprès de nos hôtes internationaux. Abdelkader Medjadji, président de l'Office du Tourisme d'Oran a beau se démener pour démêler cet écheveau, l'Administration locale fait la sourde oreille. Professionnel né dans le secteur de l'Hôtellerie, il dénonce ce qu'il appelle «un détournement des locaux de l'office au profit d'une autre entité que la direction de wilaya du Tourisme et de l'Artisanat a mis en place».

Que s'est-il passé une fois le local de l'office rendu à sa fonction originale?

Pendant le procès intenté pour la récupération des clés de l'office, les opérateurs du Tourisme se sont organisés en association, et c'est ainsi que l'Office du Tourisme d'Oran est né. C'était le 12 octobre 2014, avec l'approbation du directeur de wilaya du Tourisme et de l'Artisanat. J'ai été élu à la présidence de cette structure à l'unanimité, avec un bureau exécutif, composé des représentants d'hôteliers, des agences de voyages, des restaurateurs et d'un journaliste spécialisé dans le tourisme. J'insiste pour préciser que l'agrément portant création de l'Office du Tourisme d'Oran nous a été transmis, le 12 février 2015».

Mais finalement, vous avez hérité d'un siège officiel pour entamer votre travail ?

Pas le moins du monde. Les travaux achevés, nous n'avons pas reçu les clés pour activer. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup à faire pour nous impliquer dans le contexte des Jeux méditerranéens 2021. Pourtant, au détour de la réouverture de la Grande Poste d'Oran, l'ex wali Abdelghani Zaalane m'annonçait «l'ouverture de l'Office du Tourisme, dans deux mois». A ce jour, rien ne s'est passé. Le siège de l'Office du Tourisme d'Oran a fait l'objet d'un détournement au profit d'une structure émanant de la direction du Tourisme de la wilaya d'Oran dénommé Office du tourisme d'Oran qui a jugé utile de le détourner pour le faire fonction à sa manière sans se soucier de notre association qui active dans la rue.

En définitive, vous craignez que cette association, née sous la tutelle de la wilaya d'Oran, aille assurer les missions et les responsabilités dévolues à l'historique Office du Tourisme, ainsi qu'aux professionnels de cette activité ?

En tous les cas, tout est préparé en conséquence pour éliminer les authentiques et expérimentés acteurs du tourisme à Oran, dans leur rôle naturel de pionniers du développement de la destination «Oran», de sa promotion et de l'accompagnement des visiteurs nationaux et étrangers. Je respecte tout mouvement associatif, versé dans le tourisme, mais je suis désolé, dans toute la planète ‘Tourisme', ce travail incombe d'abord aux vrais professionnels de l'industrie touristique, organisés sous l'enseigne mondiale de l'Office local. Il n'y a qu'à Oran que notre office est dédaigné. En ce qui nous concerne, nous, Office du Tourisme d'Oran, avons alerté toutes les autorités locales, à leur tête l’actuel wali d’Oran Mouloud Chorfi, de ce qui se trame. Nous lançons, donc, un vibrant appel au premier magistrat de la wilaya d'Oran, pour qu'il remette l'Office du Tourisme d'Oran dans ses prérogatives et droits légitimes.





