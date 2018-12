MEDICAMENTS IMPORTES DE L’ETRANGER : Les médecins tenus à justifier les prescriptions

Accusés de prescrire des médicaments importés contre des avantages reçus de la part de laboratoires d’analyses, Les médecins sont sommés de justifier toute prescription de médicament importé selon l’office national du médicament, et ce afin de mettre fin aux accords avec les laboratoires et de maintenir le contrôle sur les médicaments et leur importation d’un autre côté. Les sources informent que des branches de ces offices seront ouvertes partout à travers le pays afin de pratiquer un contrôle sur les produits médicaux. Les médecins de leur côté dénoncent la non-efficacité du médicament local et préfèrent les médicaments d’importation.