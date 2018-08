MEDICAMENTS EN ALGERIE : Des malades se plaignent de la pénurie

De nombreux malades se plaignent de la pénurie d’un nombre conséquents de médicaments, en Algérie. En effet, face à ce problème, les malades sont amenés à ramener ces médicaments de l’étranger et cela à des prix exorbitants. Les pharmaciens expliquent que sur une liste de 50 médicaments ces derniers ne trouvaient que 20 médicaments. Face à cette situation, les médecins patients et pharmaciens se retrouvent dans une situation critique, ou le travail se retrouve retardé et dans certains cas refait.