MEDECINS SPECIALISTES : Un préavis de grève pour le 27 Mars

Le Collectif autonome des médecins spécialistes algériens a déposé, un nouveau préavis de grève nationale cyclique de deux jours à partir du 27/03/2018 et a dénoncé les arrestations policières effectuées lundi dernier dans les rangs de leurs confrères médecins résidents à Alger. Dans le préavis de grève, ils dénoncent le refus de leur demande de tenir d'une assemblée générale constitutive à Tipaza et Constantine en rappelant que le droit syndical est garanti par la constitution et réclament la réforme de la loi sur la santé et la révision du statut du praticien spécialiste. Les médecins spécialistes condamnent dans le même préavis le traitement que subissent leurs "collègues résidents depuis 4 mois, et particulièrement le 19 mars où de nombreux médecins ont été embarqués, disent-ils, dans des fourgons de police comme des criminels".