MEDEA : Une personne emportée par les crues d’Oued El Maleh

Les fortes intempéries enregistrées ces dernières 48 heures n’ont pas été sans conséquences, encore une fois, dramatiques puisqu’une personne a été emportée par les crues de Oued El Maleh dans la wilaya de Médéa, sans savoir si elle est encore vivante. Des dégâts matériels importants ont également été enregistrés, notamment des infiltrations d’eau dans les habitations et plusieurs axes routiers restent sont encore bloqués à la circulation. Les éléments de la Protections civile ont eu à opérer plus de 2000 interventions dans les différentes wilayas concernées. A présent, la tendance est plutôt à l’accalmie, mais la vigilance reste de mise et les interventions de la Protection civile se poursuivent.