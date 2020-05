MEDEA : Un jeune homme de 23 ans assassiné par balles

La ville de Ouled Ibrahim, à environ 20 km à l’est de Médéa, a été secoué par un meurtre d’un jeune homme de 23 ans «F. B « , étudiant à l’université de Médéa, après avoir reçu des coups de fusil et a succombé à ses blessures, peu de temps après, rapporte le journal arabophone « Echorouk-online ». En effet, les faits se sont produits, juste après la rupture du jeûne. Selon des témoins sur place, le crime a eu lieu vers 22h30 non loin du domicile de la victime qui a rendu l’âme sur place. Selon la même source, une enquête a été diligentée par les services de sécurité afin de déterminer la cause de l’assassinant, mais selon certaines versions, les motifs de ce terrible crime seraient liés à un différend de voisinage entre le présumé meurtrier et le père de la victime, rappelons que le suspect est le voisin de la victime et qu’il souffrait de troubles mentaux. Le présumé a été arrêté après avoir pris d’assaut sa maison, où il a été barricadé, refusant de se rendre. Alors que la victime a été enterrée lundi soir dans sa ville natale dans la région de Ouazza dans la wilaya de Médéa.