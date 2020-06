MEDEA : Série d’incendies à travers plusieurs communes

Quinze hectares de couvert végétal ont été parcourus par les flammes, suite à une série d’incendies enregistrés, durant les dernières 48 heures, à travers plusieurs communes de la wilaya de Médéa, selon la protection civile. Les pertes les plus importantes ont été signalées, vendredi, au lieu-dit «Naamine», commune de Tablat, à 95 km au nord-est de Médéa, ou une parcelle de neuf (9) hectares de plantations sylvicoles a été détruite lors de cet incendie, maitrisé après cinq heures d’intervention, qui a provoqué également la destruction de pas moins de 1406 arbres fruitiers, a indiqué la même source. Cinq autres hectares de couvert végétal ont été la proie des flammes, suite à un incendie qui s’est déclaré, la même journée, à «Tenadjria», commune de Hannacha, à 30 km à l’ouest de Médéa, alors qu’il est fait, en outre, de la destruction de deux autres parcelles, de maquis et de broussaille, respectivement à «Guemana», commune de Si-Mahdjoub, et «Cherata», dans la commune de Berrouaghia, à l’ouest et est du chef-lieu de wilaya, signale la même source. De petites plantations arboricoles et des équipements d’irrigation ont été réduits en cendre, durant l’incendie qui s’est produit, samedi, à «Cherata», a-t-on ajouté, précisant que le déploiement rapide des équipes d’intervention a permis de limiter les dégâts et préserver d’importantes surfaces sylvicoles et des hectares de plantations arboricoles, lors de ces différents incendies.