MEDEA : Saisie de deux millions de médicaments périmés

Près de deux millions d’unités de produits pharmaceutiques périmés ont été saisies par la Gendarmerie algérienne à Tablat, à Médéa, au centre-ouest du pays. D’origine inconnue, ces produits ont été fabriqués sous forme de comprimés, de sachets et de gélules. Dans cette affaire, quatre personnes ont été arrêtées. Parmi les produits saisis, on fait état de plus de 800 000 unités de stimulants sexuels (viagra) ainsi que 700 000 gélules servant à maigrir ou prendre du poids. Aussi, plus de 400 000 sachets de thé destinés aux diabétiques font partie du lot de la marchandise saisie. La valeur totale de toute cette marchandise est estimée à 40 milliards de centimes. L’opération a été enclenchée suite à des informations parvenues à la Gendarmerie faisant état d’une activité douteuse de commercialisation de substances pharmaceutiques. L’enquête menée par le groupe de recherches de la Gendarmerie nationale a abouti au démantèlement d’un gang de six membres, dont quatre ont été arrêtés. Les deux autres sont en fuite.