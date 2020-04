MEDEA : Projet d’un laboratoire de dépistage du Covid-19

La direction de la santé de la wilaya de Médéa compte ouvrir prochainement un laboratoire de dépistage du Covid-19, dès l’aval de l’institut Pasteur d’Alger, pour assurer la prise en charge locale des tests effectués actuellement au niveau de l’institut Pasteur d’Alger, a indiqué le responsable du secteur. Lors d’une émission diffusée sur les ondes de Radio Titteri, le directeur local de la santé, Mohamed Cheggouri a souligné qu'une demande a été introduite, depuis deux jours, auprès de l’Institut Pasteur d’Alger (IPA) pour étudier la possibilité de l’ouverture d’un laboratoire de dépistage du Covid-19, et que ses services attendent l’aval de l’IPA pour procéder à l’ouverture de cette structure. Des dispositions ont été déjà prises, en collaboration entre le secteur sanitaire de Médéa, un laboratoire d’analyses médicales privé et l’université Yahaia Fares de Médéa, pour mobiliser les équipements et les moyens indispensables au fonctionnement de ce type de structure, a expliqué Cheggouri. L’ouverture de ce laboratoire de dépistage devrait, selon ce responsable, réduire, d’une part, la pression qui s’exerce sur l’institut Pasteur d’Alger, réaliser localement un nombre plus important de tests et permettre, par conséquent, de dépister à temps qui cas suspects et les prendre en charge à temps, a-t-il conclu.