MEDEA : Livraison avant fin septembre de 1300 logements

Le projet de réalisation de 1.300 logements de type location-vente, implanté au niveau du site d’Ain-Djerda commune de Draa-Smar (à 4 km à l'ouest de Médéa), "sera livré dans sa totalité d'ici la fin septembre prochain", a-t-on appris des services de la wilaya. Le chef de l'exécutif local, Abass Badaoui, a donné, lors d'une récente visite sur le site, des instructions fermes pour "accélérer les travaux de réalisation de ce projet immobilier en vue de son attribution aux bénéficiaires à la fin du mois de septembre", a-t-on indiqué. Outre l'achèvement des blocs d'habitation, le wali, a instruit les responsables de l'Office de promotion et de gestion immobilière (Opgi) à "redoubler d'efforts" pour livrer, dans le même délai, les structures éducatives intégrées à ce projet immobilier et permettre ainsi d'accueillir dans de meilleures conditions les centaines d'élèves, issus des familles qui vont résider sur place, a-t-on ajouté. Selon la même source, sept groupes scolaires, deux CEM et un lycée de 1000 places pédagogiques, sont implantés au niveau de ce site qui englobe également d'autres projets immobiliers, d'une consistance de plus de 3600 unités, toutes formules confondues, et appelé à devenir un important pole urbain de la partie ouest du grand Médéa.