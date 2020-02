MEDEA ET KHENCHELA : Deux éléments de soutien aux terroristes appréhendés

Deux éléments de soutien aux groupes terroristes ont été appréhendés à Médéa et Khenchela, par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP), a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, des détachements de l'ANP ont appréhendé, le 7 Février 2020, deux (2) éléments de soutien aux groupes terroristes à Médéa (1ère Région Militaire) et Khenchela (5ème RM), tandis que d'autres détachements de l'ANP ont découvert et détruit cinq (5) casemates pour terroristes, à Ain Defla (1ère RM) et Skikda (5ème RM), et trois (3) bombes de confection artisanale à Djelfa (1ère RM) et Tiaret (2ème RM)", précise la même source. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l'ANP, "ont arrêté, à Oran, Tlemcen et Aïn Safra (2ème RM) et Béchar (3ème RM), sept (7) narcotrafiquants, et saisi une grande quantité de kif traité estimée à 776Kg et 807g, 5588 comprimés psychotropes, deux (2) véhicules et deux (2) téléphones portables".