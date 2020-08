MEDEA : Destruction de 4 bombes artisanales

Des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) ont découvert et détruit, lors de deux opérations de fouille et de ratissage menées à Boumerdes et Batna, sept casemates pour terroristes et quatre bombes de confection artisanale à Médéa, selon un bilan opérationnel de l’ANP durant la période du 19 au 24 août 2020, rendu public. "Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'ANP ont découvert et détruit, lors de deux opérations de fouille et de ratissage menées à Boumerdes et Batna, sept (07) casemates pour terroristes, tandis qu'un autre détachement de l'ANP a détruit quatre (04) bombes de confection artisanale à Médéa", note la même source, soulignant que "dans la dynamique des efforts continus pour la lutte antiterroriste et contre toute forme de criminalité organisée, des unités et des détachements de l'ANP ont exécuté, durant la période du 19 au 24 août 2020, de multiples opérations aux résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos Forces armées à travers les différentes Régions militaires".