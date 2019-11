MEDEA : Démantèlement d’un réseau de vol de véhicules

Un réseau spécialisé dans le vol de véhicules, opérant à travers plusieurs wilayas du centre, a été neutralisé récemment, à Médéa, par les éléments de police judiciaire (PJ), rapporte l’APS ce lundi. En effet, selon la même source, six membres de ce réseau ont été appréhendés, dans le cadre d’une enquête diligentée par les services de police judiciaire, suite à une série de plainte pour vol de véhicules, survenus, au début du mois, dans de nombreuses villes de Médéa, a indiqué la même source. Les investigations menées conjointement par les éléments de la PJ de Berrouaghia et Médéa ont permis la récupération, en un temps record, de deux véhicules, l’un volé à Berrouaghia, et le second à Alger, a-t-on ajouté.