MECHRAA-SFA (TIARET) : Découverte de 4 grenades et des munitions

Selon une source sécuritaire, un citoyen et pour des raisons d’achèvement de son logement au niveau de la cité "la gare" de la commune de Mechraa-Sfa, à quelque 35 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret et en procédant au creusement des fondations, a remarqué des objets métalliques et devant des soupçons, il a informe les services de police territorialement compétents qui à leur tour ont informé les services de gendarmerie nationale ainsi que les services de sécurité relevant du secteur militaire opérationnel de Tiaret et dépêchés sur les lieux une équipe spécialisée d’artificiers à entamer d’abord les travaux de recherche dans un périmètre bien sécurisé et a découvert 4 grenades ainsi que des munitions datant de l’ère de la révolution armée, indique notre source qui ajoute que les grenades ont été désamorcées dans un lieu et ont explosé selon les procédures légales et les munitions ont été affectées aux services concernés pour d’éventuelles recherches et analyses. Tout à noter que la découverte de ces 4 grenades et munitions a eu lieu ce samedi 12 mai 2018 aux environs de 10h.