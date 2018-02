MDN : Un terroriste arrêté à Skikda

Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation efficiente de renseignements, un détachement combiné de l'Armée nationale populaire a arrêté, le 14 février 2018 à Azzaba, wilaya de Skikda (5ème Région Militaire), un terroriste recherché, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé, à Batna (5ème RM), 03 éléments de soutien aux groupes terroristes, a annoncé un communiqué du ministère de la défense nationale. D'autre part et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l'ANP ont saisi, à Bordj Badji et In Guezzam (6ème RM), un camion, de grandes quantités de carburants s'élevant à 26000 litres, 23 groupes électrogènes, 15 marteaux piqueurs et 03 détecteurs de métaux, tandis que d'autres détachements ont intercepté, à Biskra et El Oued (4ème RM), un contrebandier et saisi 33500 paquets de cigarettes et 1427 unités de différentes boissons, révèle la source.