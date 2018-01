MDN : Trois terroristes abattus à Boumerdès

Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation efficiente de renseignements, et suite à une embuscade tendue près de la commune de Ben Choud, Daïra de Dellys, un détachement de l’Armée nationale populaire relevant du secteur militaire de Boumerdès (1ère Région Militaire) a abattu, dimanche soir, 03 dangereux terroristes dont le criminel «M. Chaabane» ayant rallié les groupes terroristes en 2009, a annoncé un communiqué du ministère de la défense nationale. L’opération a permis de récupérer 02 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, 06 chargeurs, une quantité de munition et d’autres objets, ajoute la source. Et lors d’une opération de recherche et de ratissage, un détachement de l’ANP a découvert et détruit à Skikda (5ème RM), une bombe de confection artisanale et 07 kilogrammes de produits chimiques servant à la fabrication des explosifs.