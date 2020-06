MDN : Saisie de 3 tonnes de kif à Tindouf

L’opération est survenue, suite à une patrouille de fouille et de recherche menée près de Oum Laachar, wilaya de Tindouf en 3ème Région Militaire, a précisé le communiqué. Rappelons que la semaine dernière, des Garde-frontières ont saisi, le 17 juin 2020, une grande quantité de kif traité s'élevant à quatre (04) quintaux et (32) kilogrammes, et ce, suite à une patrouille de fouille et de recherche menée près de la commune de Sfissifa, Daïra de Aïn Safra, wilaya de Naama en 2ème Région Militaire. Dans le même contexte, des détachements combinés de l'Armée nationale populaire ont intercepté, lors d'opérations distinctes menées à Oran, Tlemcen et Aïn Témouchent en 2ème Région Militaire, Constantine et Bordj Bou Arreridj en 5ème Région Militaire, dix (10) narcotrafiquants et saisi (82,5) kilogrammes de kif traité et (9841) comprimés de psychotropes, tandis qu'un (01) contrebandier en possession de (89400) comprimés de différents médicaments a été arrêté à Ouargla (4ème RM). Par ailleurs, un détachement de l'ANP a arrêté, à Bordj Badji Mokhtar en 6ème Région Militaire, cinq (05) individus et saisi cinq (05) groupes électrogènes et (03) marteaux piqueurs servant dans les opérations d'orpaillage illicite, tandis que des Garde-côtes ont mis en échec des tentatives d'émigration clandestine de (57) individus à bord d'embarcations de construction artisanale, à Oran en 2ème Région Militaire. De même, neuf (09) immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Bordj Badji Mokhtar et Tlemcen.