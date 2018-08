MDN : Reddition de trois terroristes à Tamanrasset

Trois terroristes se sont rendus dimanche aux autorités militaires de Tamanrasset dans le cadre d'une opération qui a permis aussi de saisir des armes et des munitions, a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et dans la dynamique des efforts fournis par les forces de l'Armée nationale populaire, trois (03) terroristes se sont rendus, ce matin 12 août 2018, aux autorités militaires à Tamanrasset (6ème Région militaire). Il s'agit, en l’occurrence, des dénommés Brezegui Ahmed, qui a rallié les groupes terroristes en 2009, Sioud Hamza, dit Abou Youcef, qui a rallié les groupes terroristes en 2014 et Zouaouid Mustapha, dit Abou Abderrahmane qui a rallié les groupes terroristes en 2014", note la même source. L'opération a permis également de "récupérer trois (03) pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov et trois (03) chargeurs garnis de munitions". "Ces résultats de qualité confirment, encore une fois, l'efficacité de la stratégie clairvoyante adoptée par le Haut Commandement de l'ANP à travers les différentes démarches et initiatives afin d'extirper le fléau du terrorisme de notre pays", souligne le communiqué.