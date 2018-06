MDN : Reddition de 07 terroristes à Tamanrasset

Dans le cadre de la lutte antiterroriste et dans la dynamique des efforts de qualité fournis par les forces de l'Armée nationale populaire, visant à faire régner la sécurité et la quiétude dans l’ensemble du territoire nationale à travers la mobilisation de tous les moyens disponibles afin de pourchasser les groupuscules criminels, sept (07) terroristes se sont rendus, hier matin mercredi 20 juin 2018, aux autorités militaires à Tamanrasset en 6ème Région Militaire, a annoncé un communiqué du ministère de la défense nationale. L'opération a permis, également, de récupérer six (06) pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, un (01) fusil à lunette et onze (11) chargeurs garnis. Cette opération de qualité reflète la détermination de toutes les composantes de l'ANP notamment les unités chargées de la lutte antiterroriste, à assainir notre pays des restes de ce fléau, et confirme également l'efficacité de la stratégie clairvoyante adoptée par le Haut Commandement de l'ANP à travers ses démarches et initiatives, à l'instar des multiples appels à la repentance, afin de rejoindre la bonne voie et regagner la société, ajoute la source.