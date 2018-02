MDN : Reddition d'un terroriste à Tamanrasset

Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts des forces de l'Armée Nationale Populaire, le terroriste dénommé «A. Hadj Kouider» alias «Echaanbi» s'est rendu, hier 04 février 2018, aux autorités militaires de Tamanrasset (6ème Région Militaire), en possession d'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et 04 chargeurs garnis, a annoncé un communiqué du ministère de la défense nationale. Le terroriste avait rallié les groupes terroristes en 2011. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements combinés de l'Armée Nationale Populaire ont saisi une arme à feu à Batna (5ème RM) et 2353 unités de différentes boissons à Biskra (4ème RM), tandis que des Garde-frontières ont saisi 96 kilogrammes de kif traité à Tlemcen (2ème RM).