MDN : Reddition d’un terroriste à Tamanrasset

Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts fournis par les forces de l'Armée nationale populaire, un terroriste s'est rendu, ce 26 décembre 2017, aux autorités militaires de Tamanrasset (6ème Région Militaire), a annoncé un communiqué du ministère de la défense nationale. Il s'agit de «A. Agghali», dit «Abou Yahia» qui était en possession d'un pistolet mitrailleur de type kalachnikov et un chargeur. Le terroriste avait rallié les groupes terroristes en 2014, ajoute la même source. Dans le même contexte, des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté, à Batna (5ème RM), 02 personnes et ont saisi une arme à feu de confection artisanale, un fusil à pompe, des cartouches et des outils de confection d'armes.