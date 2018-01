MDN : Identification des 2 terroristes éliminés à Jijel

Dans le cadre de la lutte antiterroriste, et suite à l'opération menée par un détachement de l'Armée nationale populaire, le 30 janvier 2018, dans la localité de Mechtet Mohcen, commune de Bordj Tahar dans la wilaya de Jijel (5ème Région Militaire), qui s'est soldée par l'élimination de 02 dangereux terroristes et la récupération de03 armes à feu et une importante quantité de munition, il a été procédé à l'identification des deux criminels, a annoncé un communiqué du ministère de la défense nationale. Il s'agit de « S. Adel » dit « Hichem Abou Rouaha », qui était chargé de la propagande et la provocation, quant au deuxième, il s'agit de « B. Tourki » alias « Abderrahim Haroun ». Ces deux terroristes avaient rallié les groupes terroristes en 1994, précise la source.