MDN : Identification de 02 autres terroristes éliminés à Khenchela

Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à l'opération de qualité menée, le 26 janvier 2018, par un détachement de l'Armée nationale populaire près de la Commune de Chechar, wilaya de Khenchela (5ème Région Militaire), et après l'identification de deux terroristes parmi les 08 criminels abattus, il a été procédé à l'identification de 02 autres terroristes, a annoncé un communiqué du ministère de la défense nationale. Il s'agit, en l'occurrence, du dangereux terroriste recherché «M. Ammar» alias « Zaid Abdallah », activant au sein des groupes terroristes depuis 1995 et responsable de plusieurs actes criminels. Il s'agit également de «B. Mourad» alias « Abou Firas », qui avait rallié les groupes terroristes en 2010.