MDN : Huit éléments de soutien aux groupes terroristes appréhendés

Des détachements de l’Armée nationale populaire (ANP), ont appréhendé dimanche, en coordination avec les services de la Sûreté Nationale, huit éléments de soutien aux groupes terroristes à Tissemsilt, Boumerdès et El-Oued, a indiqué lundi un communiqué du ministère de la Défense nationale(MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation de renseignements, des détachements de l’Armée nationale populaire ont appréhendé en coordination avec les services de la Sûreté nationale, le 19 janvier 2020, huit (08) éléments de soutien aux groupes terroristes à Tissemsilt (2ème Région Militaire), Boumerdès (1ère RM) et El-Oued (4ème RM), tandis que d'autres détachements de l'ANP ont découvert et détruit, lors d'opérations de fouille et de ratissage menées à Skikda (5ème RM) et Boumerdès (1ère RM), trois (03) casemates pour terroristes et cinq (05) bombes de confection artisanale", précise le communiqué.