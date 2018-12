MDN : Gaid Salah supervise un exercice de drones

Ce jeudi 20 décembre, le Général de Corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, Vice Ministre de la Défense Nationale, Chef d’Etat Major de l’Armée Nationale Populaire en visite de travail à la 1ère Région Militaire. Ahmed Gaïd Salah a suivi des exposés détaillés sur le déroulement de l’exercice et ses différentes étapes, pour suivre, ensuite, les phases de son exécution en commençant par une opération de reconnaissance aérienne et en aboutissant à l’exécution de tirs. Aussi, la concrétisation de cet exercice des systèmes de drones, deuxième de son genre après celui exécuté à la fin d’octobre dernier, réitère l’importance majeure que confère le Haut Commandement de l’Armée Nationale Populaire à l’accompagnement efficient des grandes évolutions technologiques que connait le domaine militaire, notamment en matière de drones qui constituent désormais l’un des outils de la technologie de pointe s’avérant efficace sur le terrain et dans les différentes actions surtout le contrôle aérien permanent et la transmission en temps réel des données de reconnaissance. D’autre part, cet exercice est considéré comme étant un véritable test sur le terrain du niveau de cohésion opérationnelle et d’interopérabilité entre les drones et les autres moyens qui accomplissent leurs missions en fonction des données exactes de reconnaissance qui leur sont parvenues.