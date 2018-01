MDN : Elimination de 2 dangereux terroristes à Jijel

Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une embuscade tendue dans la zone de Mechtet Mohcen, commune de Bordj Tahar, wilaya de Jijel (5ème Région Militaire), un détachement de l’Armée nationale populaire a abattu, hier 30 janvier 2018, deux dangereux terroristes, a annoncé un communiqué du ministère de la défense nationale. 'opération a permis de récupérer 02 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, un fusil à pompe et une importante quantité de munitions, ajoute la source. Cette opération s'inscrit dans la dynamique des opérations menées par les Forces armées pour assainir le Pays du fléau du terrorisme, et d'asseoir la sécurité la quiétude à travers l'ensemble du territoire national.