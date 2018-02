MDN : Destruction de 2 grenades à Khenchela

Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d'une opération de fouille et de ratissage dans la zone de Rakhouch à Khenchela (5ème Région Militaire), un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert et détruit, ce jeudi 01 février 2018, deux grenades ainsi qu'une plaque photovoltaïque et une quantité de vivres, a annoncé un communiqué du ministère de la défense nationale. Et lors d'une opération de fouille et de ratissage dans la zone Ouestili à Batna (5ème RM), un détachement de l'ANP a découvert et détruit 23 casemates, 04 bombes de confection artisanale ainsi qu'une importante quantité de vivres, ajoute la source. Ces opérations continues menées par les unités de l'ANP visent à resserrer l'étau sur ces criminels, et leur couper tout moyen de survie là où ils se retranchent, précise la source.