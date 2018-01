MDN : Destruction de 13 casemates pour terroristes à Batna

Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d'une opération de recherche et de ratissage près de la localité de Markounda, commune de Taxlent, daïra de Ouled Si Slimane, wilaya de Batna (5ème Région Militaire), un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert et détruit, le 08 janvier 2018, treize (13) casemates pour terroristes contenant 04 bombes de confection artisanale, une quantité de subsistances de vivre, des effets de couchage et divers objets, a annoncé un communiqué du ministère de la défense nationale. Cette opération menée par des unités de l'ANP dénote de la ferme détermination de nos Forces Armées à extirper le fléau du terrorisme du pays, ajoute la source.