MDN : Destruction d'une casemate pour terroristes à Bouira

Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une opération de fouille et de recherche, un détachement de l'Armée Nationale Populaire a découvert et détruit, le 07 janvier 2018 à Bouira (1ère Région Militaire), une casemate contenant 05 bombes de confection artisanale, des outils de détonation, ainsi qu'une quantité de subsistances de vivre et divers objets, a annoncé un communiqué du ministère de la défense nationale. Et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP, des éléments de la Gendarmerie nationale et des Garde-frontière ont appréhendé, lors d'opérations distincts menées à Tamanrasset et In Guezzam (6ème RM), (10) contrebandiers et saisi 06 véhicules tout-terrain, une arme à feu, ajoute la source.