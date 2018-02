MDN : Destruction d'une bombe artisanale à Boumerdès

Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'Armée nationale populaire a détruit, le 19 février 2018, à Boumerdès (1ère Région Militaire), une bombe de confection artisanale, a annoncé un communiqué du ministère de la défense nationale. Et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP ont intercepté 04 personnes en possession de 160 comprimés de psychotropes et 1780 unités de différentes boissons à Biskra et El-Oued (4ème RM), tandis que d'autres détachements de l'ANP ont saisi un véhicule tout-terrain, 2000 litres de carburant et divers outils d'orpaillage à Tindouf (3ème RM) et Tamanrasset (6ème RM), ajoute la source.