MDN : Découverte du cadavre d’un terroriste à Skikda

Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d’une opération de fouille et de recherche menée dans la localité de Koudiet Ras R’deb, commune de Tamalous au Sud-ouest de Skikda (5ème Région Militaire), un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert, le 22 juin 2018, le cadavre du terroriste «Bensghir Abdennacer » alias « Abou Zakaria », qui avait rallié les groupes terroristes en 1994, a annoncé hier un communiqué du ministère de la défense nationale. Un autre détachement a découvert et détruit deux (02) casemates pour terroristes et ce, lors d’une opération de ratissage menée dans la zone de Oued Djenan Sahel, commune de Ain Zouit, wilaya de Skikda (5ème RM), ajoute la source. Dans le même contexte, un détachement combiné de l'ANP a découvert (03) pistolets mitrailleurs de type kalachnikov et (06) chargeurs de munitions garnis à Bordj Badji Mokhtar (6ème RM), selon toujours la même source.