MDN : Découverte d’une cache d’armes à Bordj Badji Mokhtar

Dans le cadre de la lutte antiterroriste et de la sécurisation des frontières et lors d'une patrouille de reconnaissance menée près des frontières au niveau de la zone frontalière de Bordj Badji Mokhtar en 6ème Région Militaire, un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert, hier lundi 25 décembre 2017, une cache d'armes et de munitions, a annoncé un communiqué du ministère de la défense nationale. Elle contenait un fusil mitrailleur de type FMPK, 07 fusils semi-automatiques de type Simonov, un fusil de type Carabine US, 24 roquettes pour lance-roquettes de type RPG-7, 24 charges propulsives pour lance-roquettes de type RPG-7, 06 obus de mortier de calibre 82 mm, ainsi qu'une importante quantité de munitions de différents calibres, précise la source. Cette opération de qualité venant s'ajouter à l'ensemble des résultats concrétisés sur le terrain, confirme la grande vigilance et la ferme détermination des forces de l'ANP déployées le long de nos frontières, à déjouer toute tentative d'intrusion, d'introduction d'armes ou d'atteinte à la sécurité du pays et sa stabilité.