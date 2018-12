MDN : Arrestation de 36 contrebandiers et 11 trafiquants de drogue

Trente-six (36) contrebandiers et 11 trafiquants de drogue ont été arrêtés lors d'opérations menées par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) et des éléments de la Gendarmerie nationale dans des wilayas du sud du pays, a indiqué hier le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. "Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP ont intercepté à Tamanrasset et Ain Guezzam (6ème Région militaire) et Djanet (4ème Région militaire), 36 contrebandiers et saisi 6 véhicules tout-terrain, 18 groupes électrogènes, 14 marteaux piqueurs, un appareil de détection des métaux et un téléphone satellitaire, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont intercepté à Bechar (3ème Région militaire), 11 trafiquants de drogue, et saisi 3 véhicules, 9 kilogrammes de kif traités, 568 comprimés psychotropes et 6 téléphones portables", précise la même source.