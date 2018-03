MDN : 4 narcotrafiquants arrêtés à Tlemcen et Bechar

Quatre (4) narcotrafiquants ont été arrêtés vendredi dans opérations menées à Tlemcen et Bechar par des détachements combinés de l’Armée nationale populaire (ANP) qui ont également saisi 26 kg de kif traité, indique samedi le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué. "Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements combinés de l’Armée nationale populaire "ont arrêté, le 9 mars 2018, lors d’opérations distinctes, menées à Tlemcen (2e Région militaire) et Bechar (3e RM), (4) narcotrafiquants et saisi 26) kilogrammes de kif traité", précise la même source. Des éléments de la Gendarmerie nationale "ont appréhendé, à Tlemcen, (4) individus en possession de (03) armes à feu et une quantité de munitions". Par ailleurs, des détachements de l’Armée nationale populaire "ont mis en échec, à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar (6 RM), des tentatives de contrebande menées par (3) individus et saisi un camion, (12) tonnes de denrées alimentaires, (600) litres de carburant et des outils d’orpaillage". D'autres par, 5 immigrants clandestins de différentes nationalités "ont été interceptés à Tébessa et In Salah", rapporte également le communiqué.