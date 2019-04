MDN : 174 orpailleurs arrêtés et 3 véhicules tout-terrain saisis

Cent soixante quatorze (174) orpailleurs ont été arrêtés et trois véhicules tout-terrain ont été saisis ce lundi dans des opérations distinctes menées par des détachements de l’Armée nationale populaire (ANP), en coordination avec les éléments de la Gendarmerie nationale et des Douanes, a indiqué ce mardi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l’Armée nationale populaire en coordination avec les éléments de la gendarmerie nationale et des Douanes ont arrêté, le 15 avril 2019 lors d’opérations distinctes à Djanet/4ème RM, Tamanrasset et In Guezzam/6ème RM, 174 orpailleurs et saisi trois véhicules tout-terrain, 50 groupes électrogènes, 36 marteaux piqueurs, deux détecteurs de métaux et 8 sacs de mélange d’or brut et de pierres", a précisé la même source. D’autre part, des éléments de la Gendarmerie nationale ont intercepté, à Mila/5ème RM, trois narcotrafiquants en leur possession 333 grammes de cocaïne, tandis que 516 unités de différentes marques de boissons ont été saisies à Biskra/4ème RM.