MDN : 17 personnes arrêtées à Djanet, Sétif et Djelfa

Dix-sept personnes ont été arrêtées, dimanche à Djanet, Sétif et Djelfa, par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP), dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, a indiqué lundi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'Armée nationale populaire a intercepté, le 15 décembre 2019 à Djanet (4ème Région militaire), quatorze (14) individus et saisi quatre (4) véhicules tout-terrain, huit (8) groupes électrogènes et quatre (4) marteaux piqueurs, tandis que d'autres détachements ont arrêté, à Sétif (5ème RM) et Djelfa (1ère RM), trois (3) individus en leur possession deux (2) fusils de chasse", précise le communiqué.