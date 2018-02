MDN : 13 terroristes tués en un mois

Un total de 13 terroristes ont été abattus par l'armée algérienne et 23 éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés, alors que cinq autres terroristes se sont rendus aux autorités militaires depuis le début de l'année 2018, a indiqué le ministère de la Défense nationale dans un bilan mensuel rendu public mercredi. Sur le plan logistique, le texte du ministère précise qu'une importante quantité d'armes et de munitions a été récupérée, dont neuf obus, 21 kalachnikov, deux mitrailleuses lourdes, 47 grenades, 4.008 cartouches, 19 fusils et dix roquettes anti-personnel.

L'opération la plus importante a été réalisée vendredi dernier, lorsque les éléments de l'armée ont éliminé huit terroristes dans la zone de El Rakhouche, située dans la province de Khenchela, à 520 km au sud-est d'Alger. Durant l'année 2017, un total de 91 terroristes ont été abattus par l'armée algérienne, 40 ont été arrêtés et 30 se sont rendus. L'Algérie est confrontée à des "résidus" de groupes terroristes qui soit sont des locaux, soit se sont introduits de l'extérieur sur le territoire.