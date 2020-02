MCID (SIDI BEL ABBES) : La mairie fermée par les postulants aux logements ruraux

Des dizaines de postulants aux logements ruraux à Mcid, commune relevant de la Daïra de Sfisef, 25 km à l'est de Sidi Bel Abbès, ont cadenassé le siège de l'APC, depuis dimanche 23 février, en raison des lots de terrains à bâtir dont la distribution tarde à voir le jour.

Devant l'entrée principale de l'enceinte municipale, les protestataires en colère, ont fixé des banderoles sur lesquelles on lisait:" Nous attendons des logements ruraux depuis longtemps"-"la mairie reste fermée jusqu'à satisfaction de nos revendications" et: " la présence du wali est indispensable". Le P/APC souligne de son côté, que le retard de la distribution des lots de terrains, est du au manque d'assiette foncière. Il a tenu à rassurer les mécontents qu'une parcelle de terre de 7 hectares, encore en phase d'étude appropriée, pourrait servir d'assiette à ces logements ruraux tant attendus par les nécessiteux.