MAZAGRAN : Une eau ‘’grisâtre ‘’ servie aux citoyens

Les citoyens du bas-Mazagran, résidant à la cité des 626 logements ne reviennent pas de voir couler depuis presque une semaine, une eau ‘’grisâtre’’ qu’ils ne consomment plus par crainte, et recourent depuis à l’achat de ce produit que des camions-livreurs vendent, d’autres préférent pour toute quiétude en eau minérale auprès des commerces de la ville. Ayant alertés les services de l’Algérienne Des Eaux ( ADE) , les citoyens demeurent toujours encore inquiets puisque aucune suite ne semble avoir été réservée à leurs doléances sur la couleur de cette eau. D’autres citoyens redoutent la propagation des maladies à transmission hydrique, car le gout de l’eau dégage également des odeurs, difficiles à renifler. Face à cette situation si déplorable qui persiste et le silence de l’ADE, les citoyens sollicitent l’intervention des autorités concernées (wilaya et la direction de la santé) pour mettre un terme à ce désagrément si pénible qu’ils endurent, sans la moindre solution.