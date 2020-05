MAZAGRAN (MOSTAGANEM) : Une moto complètement brûlée dans un garage

Les éléments de la protection civile relevant de l’unité marine sont intervenus pour un incendie qui s’est déclaré avant-hier dimanche dans un garage d’une maison, située au niveau de la rue « Aissaoui » commune de Mazagran. L’intervention rapide et efficace des sapeurs pompiers a permis de maîtriser et contrecarrer les feux, en évitant la propagation des flammes vers le reste de la maison. Ce sinistre a causé la blessure de deux enfants, âgés de 11 et 14 ans, victimes de quelques brûlures légères, lesquels ont reçu les soins appropriés et ont été évacués au service des urgences médicales de Mostaganem, en plus de quelques dégâts matériels car les feux ont ravagé une moto de grosse cylindrée qui était à l'intérieur du dit garage ,laquelle a été complètement endommagée, a-t-on ajouté.